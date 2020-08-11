Син Єфремова відверто зізнався, що його домагався чоловік

Син російського актора Михайла Єфремова Микита зізнався, що в дитинстві його домагався чоловік.

Про це він розповів в інтерв'ю відеосервісу START. Актор відзначив, що інцидент трапився під час зйомок дитячого фільму (ролик дивіться нижче).

"У більш-менш усвідомленому віці до мене приставав чоловік нетрадиційної сексуальної орієнтації. Для мене це було шоком. І я нікому не сказав, потім тільки подзвонив мамі. Не пам'ятаю, в якому це було віці. Були всякі страхи, що це якось не по-пацанськи, що я лох, що про мене скажуть", – поділився Єфремов.

На думку актора, жертви насильства бояться звернутися за допомогою, адже люди звикли приховувати свої слабкі сторони. Проте Микита вважає, що в цього не потрібно соромитися, а проблему варто вирішувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микита Єфремова зізнався, що користувався стимуляторами для відпочинку та роботи.