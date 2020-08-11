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Син Єфремова відверто зізнався, що його домагався чоловік

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
1,7 т.
Микита Єфремов відверто зізнався, що його домагався чоловік

Микита Єфремов відверто зізнався, що його домагався чоловік. ГлагоL

Син російського актора Михайла Єфремова Микита зізнався, що в дитинстві його домагався чоловік.

Про це він розповів в інтерв'ю відеосервісу START. Актор відзначив, що інцидент трапився під час зйомок дитячого фільму (ролик дивіться нижче).

"У більш-менш усвідомленому віці до мене приставав чоловік нетрадиційної сексуальної орієнтації. Для мене це було шоком. І я нікому не сказав, потім тільки подзвонив мамі. Не пам'ятаю, в якому це було віці. Були всякі страхи, що це якось не по-пацанськи, що я лох, що про мене скажуть", – поділився Єфремов.

На думку актора, жертви насильства бояться звернутися за допомогою, адже люди звикли приховувати свої слабкі сторони. Проте Микита вважає, що в цього не потрібно соромитися, а проблему варто вирішувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Микита Єфремова зізнався, що користувався стимуляторами для відпочинку та роботи.

РосіянасильствоМихайло Єфремов
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