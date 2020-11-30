Син Чапкіса таємно прилетів на фінал "Танці з зірками": як він виглядає. Відео

У фіналі шоу "Танці з зірками", який відбувся в неділю, 29 листопада, раптово з'явився син члена журі Григорія Чапкіса – Грег.

Цікаво, що 90-річний хореограф не знав про те, що його син прилетів в Україну з США, де живе вже багато років. Грег Чапкіс – популярний танцюрист і балетмейстер в Сан-Франциско. Про це розповіли під час прямого ефіру на "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Грег Чапкіс прийшов на фінал "Танців з зірками". Скриншот відео

Син Чапкіса з'явився в фіналі "Танців з зірками". Скриншот відео

Син Чапкіса з'явився в фіналі "Танців з зірками". Скриншот відео

41-річний Грег прибув на батьківщину за кілька днів до ефіру. При цьому він не повідомляв батькові про це, щоб зробити йому сюрприз. Чапкіс-старший був вкрай здивований, але зрадів зустрічі з рідною людиною.

У фіналі "Танців з зірками" з'явився Грег Чапкіс. Скриншот відео

Чапкіс зустрівся з сином в прямому ефірі. Скриншот відео

Хореограф також зазначив, що особливо цінує такий візит, тому що його син подолав велику відстань в той час, коли через пандемію закриті кордони і подорожі є більш проблематичними.

Як виглядає Грег Чапкіс. Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможцем "Танців з зірками" в 2020 році стала пара Санта Дімопулос і Макс Леонов, обійшовши за результатами глядацького голосування суперників – Юлію Саніну і Діму Жука. Під час своєї промови Санта відмовилася від кубка переможців і передала його Саніній, адже, за її словами Юлія більше заслуговує на перемогу, тому що для шоу навчилася танцювати з нуля.