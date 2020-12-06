Син Чапкіса прокоментував шлюб тата з молодшою на 52 роки дружиною

Син популярного 90-річного українського танцівника Григорія Чапкіса 41-річний Грег прокоментував шлюб батька з дружиною, яка молодша його на 52 роки.

Як розповів в інтерв'ю для "Світського життя" Грег дуже радий, що у батька з'явилася улюблена жінка. Крім того, хореограф вважає брехнею те, що діти Чапкіса не підтримують шлюб відомого танцюриста з обраницею, яка молодша за нього на 52 роки.

"Ми раді, ми дуже раді за те, що у тебе є людина, яка тебе доглядає, любить, чекає вдома і готує їжу. І ми весь час були раді. Не було сварки. Мені здається, що дійсно коронавірус змінює всіх нас. Ми усі трохи хвилюємося, дуже складно, що я живу на іншому кінці світу, але як намагаюся, приїжджаю. як бачите, навіть у коронавірус знаходжу час приїхати сюди і здивувати мого татка", – повідав в інтерв'ю танцюрист.

Крім того, Грег також прокоментував стосунки з батьком.

"У нас не було сварки. Я сповідаюся зараз. Я був дуже поганим батьком. У якому сенсі – це був якраз пік ансамблю Вірського. По 4-6 місяців на рік гастролювали з дружиною. І його виховали інші люди", – зізнався 90-річний Чапкіс.

Варто зазначити, що у Чапкіса є двоє дітей: від першого шлюбу 62-річна донька Лілія і від другого шлюбу 41-річний син Грег. А нещодавно артист вчетверте одружився.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чапкіс вперше показав свої елітні апартаменти – він нещодавно купив нову квартиру і живе в ній зі своєю молодою дружиною Мілою.