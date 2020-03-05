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5 березня • оновлено в 17:25
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Син Бабкіна в реанімації: стало відомо про стан хлопчика

5.1т
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Дружина українського співака Сергія Бабкіна Сніжана розповіла про стан їх 13-річного сина Артура, який 4 березня потрапив в реанімацію.

Так, у своїх Instagram-stories Сніжана опублікувала відео, де розповіла, що хлопчик все ще перебуває в реанімації в палаті.

Сергій і Сніжана Бабкін з дітьми

Сергій і Сніжана Бабкін з дітьми

Instagram @snezhana_babkina

"Стан у Артура стабільний. Температура сьогодні не піднімалася завдяки лікам, крапельниці, антибіотикам. Він вже навіть став потроху їсти, але ще не встає, лежить. Тому що дуже велика слабкість, намагався встати, але закрутилася голова. Ближче до вечора навіть почав жартувати" , – каже Сніжана.

Сніжана Бабкіна з дітьми

Сніжана Бабкіна з дітьми

Instagram @snezhana_babkina

"Ви запитували, чому не можемо бути з дітьми. Тому що це все ж реанімація, там все стерильно. Можна приходити, приносити їжу і йти. Там вони постійно під наглядом, у них за розкладом ліки", – додала жінка.

Сніжана і Сергій Бабкін

Сніжана і Сергій Бабкін

Instagram @snezhana_babkina

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 13-річний Артур був терміново госпіталізований в реанімацію з серйозним діагнозом – пневмонія з ускладненнями. Його намагалися лікувати вдома, але стан хлопчика значно погіршився.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
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