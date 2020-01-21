Син Алли Пугачової заспівав і нарвався на критику актриси

Син співачки Алли Пугачової і коміка Максима Галкіна Гаррі заспівав пысню французькою мовою.
При цьому відома актриса і ведуча Саті Співакова зробила Гаррі Галкіну зауваження.
На думку Співакової, юний співак повинен був виконувати пісню в іншій тональності.
"На тон нижче спустіться", - написала вона в коментарях до відео.
Галкін відреагував на зауваження Саті сміхом. При цьому фоловерам Галкіна спів Гаррі дуже сподобався.
Саті Співакова народилася у Єревані і росла в сім'ї музикантів. Її батько - відомий вірменський скрипаль Заре Саакянц, мати - піаністка Аїда Аветісова. Ймовірно тому артистка вирішила, що може давати настанови синові Пугачової і Галкіна.
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