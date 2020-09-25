Син актора Єфремова заразився коронавірусом

У 10-річного сина російського актора Михайла Єфремова Бориса виявили коронавірус.

Друг сім'ї Олексій Лобарєв розповів "СтарХіту", що хлопчик заразився в школі, де раніше захворів його однокласник.

"Почувається він добре, хвороба проходить майже безсимптомно, температури немає. Приніс зі школи, де захворів хтось із однокласників. Усі учні зробили тести, у Борі виявився позитивний", – сказав Лобарєв.

Єфремов з донькою та сином. kp.ru

Відзначимо, що дружина Єфремова Софія та дві його доньки Віра та Надія також здали тести на коронавірус, які виявилися негативними. Проте сім'я вирішила самоізолюватися на дачі, поки Борис не одужає.

Актор неодноразово згадував під час судового процесу, що в його молодших дітей слабкий імунітет: вони алергіки та астматики. Тому більшу частину часу дружина Єфремова проводить з дочками і сином на свіжому повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8-го вересня Єфремова засудили до восьми років в'язниці через смертельну ДТП. Аварія з його участю сталася 8-го червня. Позашляховик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою машиною, за кермом якої був водій Сергій Захаров. Він помер наступного дня в реанімації. Наразі Михайло Єфремов знаходиться в СІЗО.