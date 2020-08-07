Син 73-річної Ротару показав, як зараз виглядає співачка
Син Софії Ротару Руслан Євдокименко поділився з шанувальниками фотографією української співачки, якій 7 серпня виповнилося 73 роки.
З нагоди свята Руслан оприлюднив знімок з мамою на своїй сторінці в Instagram. (фото дивіться нижче).
"Пів століття – з тобою! Пів століття – люблю! З Днем народження, Ма!" – написав Євдокименко.
Відзначимо, Ротару народилася в селі Маршинці Чернівецької області. Популярність прийшла до співачки після виконання пісень відомого композитора Володимира Івасюка "Червона рута" та "Водограй".
OBOZREVATEL пропонує переглянути, як артистка виглядає зараз:
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що готель Villa Sofia 73-річної української артистки Софії Ротару в Ялті, що в окупованому Криму, не відкрився після зняття обмежень, пов'язаних із поширенням COVID-19.