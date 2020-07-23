Сім'ю актора 'Чорнобиля' обікрали в Москві: що сталося

Сім'ю російського актора Дмитра Беседи, який виконав одну з ролей у фільмі "Чорнобиль", обікрали шахраї.

Про це повідомляє видання "Комсомольская правда". За словами інсайдерів, дружина артиста Олена Беседа звернулася в поліцію і заявила, що у неї викрали велику суму грошей. Вона пояснила, що на початку липня їй зателефонував невідомий чоловік, представився співробітником банку і повідомив, що аферисти намагаються вкрасти у неї гроші. Для збереження заощаджень він попросив Олену продиктувати дані карти, з якої згодом списали 81 тисячу рублів.

"Актриса не запідозрила підступу і передала невідомому дані своєї банківської картки. Після чого з рахунку артистки відбулося списання. Шахраї викрали 81000 рублів", – розповіло джерело в правоохоронних органах.

На даний час співробітники поліції проводять перевірку. Знайти шахрая поки не вдалося.

Олена Беседа – актриса білгородського театру імені Щепкіна. Крім роботи в театрі, вона займається вокалом і виконала пісню "Скитальцы" для аніме "Вовчиця та прянощі", завдяки якій прославилася в інтернеті.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що артист лейбла Black Star Миша Марвін став жертвою шахраїв в поїзді "Москва-Одеса" по дорозі до Києва. Так, за словами Марвіна, йому в чай підсипали снодійне і вкрали гроші.