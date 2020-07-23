Сім'я Жанни Фріске відсудила в Шепелєва 7 млн: названо причину

Батьки покійної співачки Жанни Фріске відсудили 7 млн ​​рублів (3 млн гривень) в її цивільного чоловіка Дмитра Шепелєва.

Ольга та Володимир Фріске повинні були повернути організації "Русфонд" 21,6 млн рублів (8,5 млн гривень), які були виділено їм на лікування доньки від раку. Пресненський суд Москви зобов'язав телеведучого виплатити батькам третину від заборгованості, повідомляє "Московський комсомолець".

На рахунках спадкоємців грошей не виявилося, а вони відмовилися надати документи, які підтверджують, що мільйони пішли на оплату медичних послуг. У 2019 році через суд організація повернула всю суму: 7,9 млн рублів отримала в травні 2019 року, а в серпні прийшла друга частина – 13,6 млн рублів.

Батьки та сестра Жанни Фріске Вокруг ТВ

"Ми вірили, що всі гроші було витрачено на потреби Жанни. Факт зняття грошей за два тижні до смерті Жанни було встановлено тільки Перовським судом. Тоді ж Шепелєв дізнався і те, що батьки Жанни їх "зберегли для онука", – заявив представник телеведучого.

Нагадаємо, що на банківський рахунок Русфонду шанувальники співачки перерахували 69 млн руб (27 млн гривень). З цієї суми організація перевела 11 млн рублів (4,3 млн гривень) на оплату лікарняних рахунків Фріске, а 32,6 млн рублів (12,7 млн гривень) співачка попросила спрямувати на лікування дев'яти онкохворих дітей. Після смерті співачки її родичі відмовилися повернути гроші, що залишилися. Тому Русфонд звернувся до суду. У травні 2017 року Перовський суд Москви задовольнив позов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська попзірка Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року від раку мозку. Зі злоякісною неоперабельною пухлиною співачка боролася близько двох років. Тоді її постійно підтримував чоловік, телеведучий Дмитро Шепелєв. Він самотужки виховує їхнього спільного сина Платона, якому нещодавно виповнилося 7 років (на момент смерті матері хлопчику було 2 роки).