Сім'я Заворотнюк заявила про переслідування актриси: з'явилися тривожні фото

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка хвора на рак головного мозку, переслідують невідомі чоловіки.
Таку заяву зробила родина артистки на сторінці підтримки Анастасії в Instagram. У соцмережі близькі Заворотнюк разом з фотографіями переслідувачів опублікували також і гнівне звернення.
Анастасія Заворотнюк
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"Хочемо запитати ось цих чоловіків, які на фото: чи є у вас діти, батьки, хоч хтось, хто вам важливий в житті? Якби біда з вашими близькими, ви б оберігали їх спокій або ж намагалися зробити їм ще болючіше? Десь є межа цього знущання і хамства? Якщо ви в силу віку думаєте лише про кар'єрні амбіції, вважаючи, що ніколи не опинитеся на місці героїв ваших репортажів, то це дуже недалекоглядно. Життя занадто непередбачуване", — пишуть близькі.
Також родичі Заворотнюк заявили, що співробітникам клініки, в якій знаходиться актриса, пропонують гроші в обмін на інформацію:
"Що ви відчуєте, якщо хтось буде ось так само безцеремонно спекулювати на темі вашого здоров'я? Пропонувати співробітникам медустанови торгувати інформацією про пацієнтів — це низько. Ми ще раз просимо не переходити межі і залишити нас у спокої!"
Анастасія Заворотнюк
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Анастасію Заворотнюк переслідують невідомі
Інстаграм
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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