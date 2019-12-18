Сім'я Заворотнюк заявила про переслідування актриси: з'явилися тривожні фото

Російську актрису Анастасію Заворотнюк, яка хвора на рак головного мозку, переслідують невідомі чоловіки.

Таку заяву зробила родина артистки на сторінці підтримки Анастасії в Instagram. У соцмережі близькі Заворотнюк разом з фотографіями переслідувачів опублікували також і гнівне звернення.

Анастасія Заворотнюк Рамблер

"Хочемо запитати ось цих чоловіків, які на фото: чи є у вас діти, батьки, хоч хтось, хто вам важливий в житті? Якби біда з вашими близькими, ви б оберігали їх спокій або ж намагалися зробити їм ще болючіше? Десь є межа цього знущання і хамства? Якщо ви в силу віку думаєте лише про кар'єрні амбіції, вважаючи, що ніколи не опинитеся на місці героїв ваших репортажів, то це дуже недалекоглядно. Життя занадто непередбачуване", — пишуть близькі.

Також родичі Заворотнюк заявили, що співробітникам клініки, в якій знаходиться актриса, пропонують гроші в обмін на інформацію:

"Що ви відчуєте, якщо хтось буде ось так само безцеремонно спекулювати на темі вашого здоров'я? Пропонувати співробітникам медустанови торгувати інформацією про пацієнтів — це низько. Ми ще раз просимо не переходити межі і залишити нас у спокої!"

Анастасія Заворотнюк Версія

Анастасію Заворотнюк переслідують невідомі Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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