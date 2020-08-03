Сім'я Заворотнюк вивезла її з Росії: родичів викрили в обмані

Російська артистка Анастасія Заворотнюк, яка наразі лікується від раку, перебуває за кордоном. Раніше її близькі поширювали версію про те, що з квітня 2020 року артистка завершила інтенсивну терапію і проживає в своєму заміському будинку в Підмосков'ї (селище Крекшине).

Про те, що рідні вивезли її з країни, повідомили журналісти російських ЗМІ, які пильно стежили за будинком Заворотнюк. Інформацію про те, що в будинку постійно ніхто не живе, підтвердили й сусіди Анастасії, пише "Експрес газета".

Також цікаво, що нещодавно співачка Наташа Корольова розповіла, що планує незабаром зустрітися з Заворотнюк. Зірка живе через два будинки від співачки, отже, журналісти припустили, що раз подруги досі не побачилися, значить, Анастасія там так і не з'явилася.

Заворотнюк відвезли за кордон Експрес газета

"Будинок Насті Заворотнюк давно пустує. Наші репортери приїжджали туди безліч разів і жодного з них не бачили, щоб в особняку горіло світло. Сусіди теж підтверджують, що ознак життя в будинку немає. Приходить тільки садівник – підстригти галявину і управлінець – перевірити котел", – йдеться в повідомленні.

Також журналісти додали, що Заворотнюк не з'являлася і в своїй квартирі в Москві. Це дало привід думати, що Анастасії немає в країні.

Будинок Анастасії Заворотнюк Експрес-газета

"Так де ж одужує Настя? Можливо, в московській квартирі? Але її там теж немає. Багаторазово перевірено. В якийсь момент Заворотнюк просто пропала з радарів, хоча всі її діти і мама Валентина Борисівна залишилися на місці. Говорити це може тільки про одне – її вивезли з країни. Якби вона була в будь-якому з російських лікувальних закладів, її б уже давно відшукали папараці", – підсумували в тексті.

Очікується. що незабаром Анастасія Заворотнюк планує повернутися в свій будинок – камери зафіксували те, що в будинок прибули співробітники клінінгової служби, які можуть готувати житло до приїзду господині. Незадовго до цього з'явилася інформація, що Анастасія Заворотнюк планує дати розлоге інтерв'ю представникам ЗМІ.

Будинок Заворотнюк готують до її приїзду Експрес-газета

"Днями крекшинську резиденцію вперше за довгий час відвідало майже все сімейство зірки: син Майк, дочка Анна і мама Валентина Борисівна. З ними приїхали дві представниці клінінгової компанії. Будинок, у якому ніхто не жив, почали поспіхом драїти і прибирати. На вулицю з сараю винесли крісла, мангал і гриль", – підсумувало видання.

Заворотнюк не жила в своєму заміському будинку Експрес-газета

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