Сім'я хворої на рак російської артистки Анастасії Заворотнюк звернулася до її фанатів, спростувавши повідомлення про збір грошей на лікування.
Повідомлення з'явилося на сторінці підтримки Заворотнюк в Instagram. Ініціативу ж виділити кошти, зароблені на шоу "Аленький цветочек", яку висловила фігуристка Тетяна Навка, є дружньою.
"Хочемо спростувати інформацію, що з'явилася в пресі інформацію про оголошений грошовий збір на користь Анастасії і особливо підкреслити, що ініціатива Тетяни носить виключно дружній характер і стосується лише проданих квитків на її шоу", – йдеться в повідомленні.
"Ми як і раніше просимо від всіх небайдужих тільки добрих думок і побажань здоров'я Насті", – сказано в пості.
Сім'я Заворотнюк повідомила фанатам про брехню
Instagram Заворотнюк
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Відзначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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