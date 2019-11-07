Сім'я хворої на рак російської артистки Анастасії Заворотнюк звернулася до її фанатів, спростувавши повідомлення про збір грошей на лікування.

Повідомлення з'явилося на сторінці підтримки Заворотнюк в Instagram. Ініціативу ж виділити кошти, зароблені на шоу "Аленький цветочек", яку висловила фігуристка Тетяна Навка, є дружньою.

"Хочемо спростувати інформацію, що з'явилася в пресі інформацію про оголошений грошовий збір на користь Анастасії і особливо підкреслити, що ініціатива Тетяни носить виключно дружній характер і стосується лише проданих квитків на її шоу", – йдеться в повідомленні.

"Ми як і раніше просимо від всіх небайдужих тільки добрих думок і побажань здоров'я Насті", – сказано в пості.

Сім'я Заворотнюк повідомила фанатам про брехню Instagram Заворотнюк

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