Сім'я загиблого Захарова про невинність Єфремова: прощення не буде

Сім'я водія Сергія Захарова, який загинув в ДТП за участю Михайла Єфремова, відреагувала на відмову актора визнати себе винним в аварії.

Так, родичі чоловіка заявили, що тепер Єфремов може і не розраховувати, що вони його пробачать. Крім того, вони знову підтвердили, що не приймуть від актора компенсацію. Про це повідомляє видання "Комсомольская правда", з посиланням на адвоката потерпілої сторони Олександра Добровінського.

"Оскільки Михайло Єфремов більше не визнає свою провину в ДТП, скоєне 8 червня зі смертельними наслідками, яке забрало життя Сергія Захарова, то пробачати його нема за що. Також при таких обставинах мова про компенсацію не повинна і йти. Тим більше, що і до цього ми завжди відмовлялися від будь-яких грошових відшкодувань з боку Михайла Єфремова", – процитував Олександр Добровінський заяву сім'ї Сергія Захарова.

Родичі загиблого в ДТП Сергія Захарова. Фото – teleprogramma.pro

Напередодні адвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв заявив, що буде домагатися для актора виправдувального вироку, оскільки у нього достатньо доказів його невинності. Сам Єфремов раніше відмовився визнавати свою провину в аварії. Він звинувачується за ч. 4 ст. 264 КК РФ ("Порушення правил дорожнього руху, вчинене в стані сп'яніння, яке призвело з необережності до смерті людини"). З цієї частиною Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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