Сім'я загиблого в ДТП Захарова не прийняла вибачення від Єфремова
Сім'я водія Сергія Захарова, який загинув у ДТП за участю Михайла Єфремова, відмовилася приймати вибачення та гроші від актора.
Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot із посиланням на адвоката. За словами інсайдерів, близькі чоловіка визнали ці вибачення запізнілими. І, як і раніше, мають намір домагатися справедливості через суд.
"Представники родини йтимуть до кінця, домагаючись справедливого рішення суду. Отже, вибачення сім'єю де-факто не прийняті. Якщо пан Єфремов хоче зробити якийсь внесок у боротьбу з пияцтвом за кермом – це його особиста ініціатива, але про мирне врегулювання говорити занадто пізно, і грошову компенсацію, про яку йшла мова в ролику, ми не приймемо", – сказав адвокат.
Нагадаємо: раніше Михайло Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова, який загинув у ДТП. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.