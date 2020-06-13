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13 червня • оновлено в 15:10
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Сім'я загиблого в ДТП Захарова не прийняла вибачення від Єфремова

6.3т
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Сім'я водія Сергія Захарова, який загинув у ДТП за участю Михайла Єфремова, відмовилася приймати вибачення та гроші від актора.

Про це повідомляє Telegram-канал Life Shot із посиланням на адвоката. За словами інсайдерів, близькі чоловіка визнали ці вибачення запізнілими. І, як і раніше, мають намір домагатися справедливості через суд.

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

ryazan.life

"Представники родини йтимуть до кінця, домагаючись справедливого рішення суду. Отже, вибачення сім'єю де-факто не прийняті. Якщо пан Єфремов хоче зробити якийсь внесок у боротьбу з пияцтвом за кермом – це його особиста ініціатива, але про мирне врегулювання говорити занадто пізно, і грошову компенсацію, про яку йшла мова в ролику, ми не приймемо", – сказав адвокат.

Сім'я загиблого в ДТП Захарова не прийняла вибачення від Єфремова

Telegram Life Shot

Нагадаємо: раніше Михайло Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова, який загинув у ДТП. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" за допомогою впливових знайомих, а також допомогти близьким чоловіка "всіма засобами, якщо приймуть".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого відбулося лобове зіткнення з однією з машин.

  • 58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.

  • Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

  • Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.

  • Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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