Сім'я загиблого в ДТП з Єфремовим не вимагатиме компенсації від актора

Потерпілі у справі про смертельну ДТП з актором Михайлом Єфремовим вирішили відмовитися від позову про відшкодування моральних збитків.

Так, Хамовничеський суд Москви зняв з розгляду заяву, пише "ТАСС".

"Стороною позивачів було заявлено клопотання про відмову від позовних вимог, воно було повністю задоволено суддею", – сказали в пресслужбі суду.

Так, троє потерпілих у справі Єфремова заявили, що вони відмовилися від позовних вимог, оскільки були повністю задоволені.

Потерпілі у справі Єфремова відмовилися від позову rusfootball.info

Крім того, Захарови повідомили, що отримали листи від актора. Найближчим часом вони можуть представити їх громадськості.

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