Сім'я загиблого в ДТП з Єфремовим не вимагатиме компенсацію від актора
Потерпілі у справі про смертельну ДТП з актором Михайлом Єфремовим вирішили відмовитися від позову про відшкодування моральної шкоди.
Так, Хамовничеський суд Москви зняв з розгляду заяву, пише "ТАСС".
"Стороною позивачів було заявлено клопотання про відмову від позовних вимог, воно було повністю задоволено суддею", – сказали в пресслужбі суду.
Так, троє потерпілих у справі Єфремова заявили, що вони відмовилися від позовних вимог, так як були повністю задоволені.
Крім того, Захарови повідомили, що отримали листи від актора. Найближчим часом вони можуть представити їх громадськості.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов у нетверезому стані став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Артист на момент ДТП був п'яний, а також під впливом марихуани й кокаїну.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов, помер наступного ранку, 9 червня, у реанімації.
Пресненський суд Москви засудив Єфремова до восьми років колонії загального режиму. Однак пізніше артисту пом'якшили вирок до 7,5 років.