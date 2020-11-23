Сім'я загиблого в ДТП з Єфремовим не вимагатиме компенсацію від актора

Потерпілі у справі про смертельну ДТП з актором Михайлом Єфремовим вирішили відмовитися від позову про відшкодування моральної шкоди.

Так, Хамовничеський суд Москви зняв з розгляду заяву, пише "ТАСС".

"Стороною позивачів було заявлено клопотання про відмову від позовних вимог, воно було повністю задоволено суддею", – сказали в пресслужбі суду.

Так, троє потерпілих у справі Єфремова заявили, що вони відмовилися від позовних вимог, так як були повністю задоволені.

Крім того, Захарови повідомили, що отримали листи від актора. Найближчим часом вони можуть представити їх громадськості.

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