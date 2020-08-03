Сім'я переможця "Євробачення" втратила дитину

Переможець пісенного конкурсу "Євробачення-2015", шведський співак Монс Сельмерльов і його дружина втратили дитину.

Про трагедію в родині повідомила його дружина К'яра Джонсон Сельмерльов на особистій сторінці в Instagram. За два тижні до цього пара розповіла, що чекає на народження другої дитини.

"На жаль, ми втратили нашу маленьку дитину. Це другий "тихий викидень", який ми пережили цьогоріч. Я збираюся провести деякий час далеко від соціальних мереж, щоб усе це усвідомити, вилікувати та провести час із моєю дорогоцінною сім'єю. Велике спасибі всім за ваші вітання, просто це був не наш рік", – написала Сельмерльов.

Дружина переможця Євробачення втратила дитину Instagram К'яри Сельмерльов

Монс Сельмерльов і К'яра Джонсон познайомилися в 2016 році. У травні 2018-го у них народився син Альберт. Через рік пара одружилася.

К'яра Джонсон – 33-річна британська актриса. Монсу Сельмерльову 34 роки. У 2015 році він виграв Євробачення з піснею Heroes. Зараз пара живе в Лондоні.

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