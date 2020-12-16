Сім'я Майкла Джексона виграла суд проти творців скандального фільму "Залишаючи Неверленд"

Сім'я Майкла Джексона виграла апеляційний позов проти телеканалу HBO, котрий випустив у 2019 році скандальний фільм про поп-короля "Залишаючи Неверленд". Нагадаємо, що в стрічці покійний співак звинувачувався в сексуальному насильстві над двома хлопчиками.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, представники артиста у своєму позові вказали на те, що HBO порушив договір 1992 року, згідно з яким телеканал отримав права на фільм Джексона The Dangerous Tour, в обмін на обіцянку не випускати матеріали про музиканта, що порочать його ім`я, протягом 27 років.

Апеляційний суд дев'ятого округу США ухвалив, що цей договір діє й зараз. В результаті телеканал HBO зобов'язали виплатити спадкоємцям музиканта $100 млн.

Прем'єра документального фільму "Залишаючи Неверленд" Дена Ріда відбулася в січні 2019 року. Картина розповідає історію двох чоловіків – Уейда Робсона і Джеймса Сейфчака, які у віці від 7 до 14 років нібито піддалися сексуальному насильству з боку Джексона.

Пізніше Сейфчак, якому на той момент було 10 років, розповідав, що мав інтимні стосунки зі знаменитим співаком, й навіть "перебував з ним у фіктивному шлюбі".

У лютому сім'я Джексона подала позов на $100 млн до авторів скандального фільму.

У квітні близькі Майкла Джексона знялися в документальному фільмі "Напряму з Неверленду", в якому спростовуються звинувачення співака в педофілії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина поп-співака Майкла Джексона Деббі Роу, яка народила "королю" двох дітей, зізналася, що ніколи не мала інтимної близькості зі знаменитим чоловіком.