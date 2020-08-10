Сім'я Лукашенка: який зараз вигляд має єдина дружина білоруського 'диктатора' та його сини

Після скандальних виборів, які відбулися в Білорусі 9 серпня, до персони Олександра Лукашенка привернута підвищена увага. Особисте життя 65-річного "диктатора" також стало предметом для обговорень.

Незважаючи на те, що про молодих коханок Лукашенка ходять цілі легенди, президент Білорусі вже майже 40 років перебуває в офіційному шлюбі. Його дружині – Галині Родіонівна Лукашенко (в дівоцтві Желнерович. – Ред.) – 65 років. У пари є двоє дорослих синів. OBOZREVATEL розповідає, де і як зараз живе єдина законна дружина Лукашенка.

Весілля Олександра Лукашенка і Галини Желнерович Belsat.eu

За даними білоруських ЗМІ, Лукашенко і Желнерович вже багато років не живуть разом, проте офіційно їхній шлюб не був розірваний. Вони одружилися в 1975 році, коли молодятам було по 19 років.

До 1994 року вони жили в селі Рижковичі. Галина працювала вихователькою в дитячому садку. Вона була дочкою вчительки білоруської мови, яка в школі викладала у майбутнього президента. Коли Лукашенко став президентом Білорусі і переїхав до Мінська, вона відмовилася слідувати за ним. На питання, чому живе окремо від чоловіка, говорила: "Я сама вибрала таке життя".

Як зараз живе Галина Лукашенко 24СМИ

Однак президентство Лукашенко все ж вплинуло на кар'єру його дружини. З січня 1998 року Галина Родіонівна очолює відділ Могильовського облвиконкому по оздоровленню населення, займається організацією санаторного лікування жителів. Чоловіка на заходах не супроводжує і бачиться з ним вкрай рідко. Галина до сих пір живе в селі Рижковичі Шкловського району Могильовської області.

Галина Желнерович, законна дружина Олександра Лукашенка Комсомольська правда

Будинок, в якому раніше жив Лукашенко The Village Білорусь

У шлюбі у пари народилися двоє синів – Віктор (1975 р.) і Дмитро (1980 р). Також у Галини і Олександра Лукашенків – п'ятеро онуків: Вікторія і Олександр – діти старшого сина та Анастасія, Дарина і Олександра – діти молодшого.

Лукашенко з синами Віктором і Дмитром Yandex Zen

Старший син Лукашенка – Віктор Лента.Ру

Дмитро Лукашенко БелТА

Як зараз виглядає єдина дружина Лукашенка Alchetron

Дружина Лукашенко Галина (зліва) Лента.Ру

Відзначимо, у Олександра Лукашенка є ще й третій позашлюбний син – 15-річний Микола, який супроводжує знаменитого батька на більшості офіційних заходів. Його зовнішність стала предметом частих обговорень в мережі.

Олександр Лукашенко з сином Миколою Lenta.ru

Сини Лукашенка Сплетник

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ранніше в мережі заговорили про роман президента Білорусі Олександра Лукашенка з 23-річною моделлю і володаркою титулу "Міс Білорусь" Марією Василевич.