Сімейство Кардаш'ян вперше за 42 роки скасувало різдвяну вечірку

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Сім'я Кардаш'ян-Дженнер

Знаменита американська сім'я Кардаш'ян-Дженнер вперше за 42 роки скасувала грандіозну вечірку з нагоди Різдва. Таке рішення було прийнято через пандемію коронавірусу.

Про це на офіційній сторінці в Twitter повідомила Хлої Кардаш'ян. Зірка зазначила, що зараз важливо думати насамперед про здоров'я та безпеку.

"Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю в Каліфорнії. Тому ми вирішили, що цьогоріч не будемо влаштовувати різдвяну вечірку. Вперше з 1978 року ми не влаштуємо вечірку. Здоров'я та безпека понад усе! Необхідно серйозно поставитися до цієї пандемії", – написала вона.

Сім'я Кардаш'ян-Дженнер

Також цьогоріч сімейство не випустить святкову листівку, яку зазвичай презентує напередодні 25 грудня.

Зазначимо, що раніше представники зіркового сімейства Кардаш'ян-Дженнер організовували грандіозну різдвяну вечірку, на яку запрошували популярних артистів, зокрема Дженніфер Лопес, Крістіну Агілеру та багатьох інших.

Сім'я Кардаш'ян
Сімейство Кардаш'ян вперше за 42 роки скасувало різдвяну вечірку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці популярного в США реаліті "Сімейство Кардаш'ян (KUWTK)" заявили про закриття шоу, яке виходило в ефір 14 років. Останній двадцятий сезон вийде на початку 2021 року.

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