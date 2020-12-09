Сімейство Кардаш'ян вперше за 42 роки скасувало різдвяну вечірку

Знаменита американська сім'я Кардаш'ян-Дженнер вперше за 42 роки скасувала грандіозну вечірку з нагоди Різдва. Таке рішення було прийнято через пандемію коронавірусу.

Про це на офіційній сторінці в Twitter повідомила Хлої Кардаш'ян. Зірка зазначила, що зараз важливо думати насамперед про здоров'я та безпеку.

"Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю в Каліфорнії. Тому ми вирішили, що цьогоріч не будемо влаштовувати різдвяну вечірку. Вперше з 1978 року ми не влаштуємо вечірку. Здоров'я та безпека понад усе! Необхідно серйозно поставитися до цієї пандемії", – написала вона.

Також цьогоріч сімейство не випустить святкову листівку, яку зазвичай презентує напередодні 25 грудня.

Зазначимо, що раніше представники зіркового сімейства Кардаш'ян-Дженнер організовували грандіозну різдвяну вечірку, на яку запрошували популярних артистів, зокрема Дженніфер Лопес, Крістіну Агілеру та багатьох інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці популярного в США реаліті "Сімейство Кардаш'ян (KUWTK)" заявили про закриття шоу, яке виходило в ефір 14 років. Останній двадцятий сезон вийде на початку 2021 року.