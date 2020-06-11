Сім-карту Єфремова використали для входу в Telegram
З сім-карти російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня став учасником смертельної ДТП у центрі Москви, додалися у соціальну мережу Telegram.
Це сталося близько 14:00, повідомив Telegram-канал "Караульный".
Зазначимо, що, за правилами домашнього арешту, акторові заборонено користуватися телефоном і інтернетом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП у центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі.
Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.
Дружина Захарова заявила, що сім'я артиста, яка обіцяла надати допомогу після трагедії, так і не вийшла з ними на зв'язок.
Таганський суд Москви ухвалив рішення відпустити Михайла Єфремова під домашній арешт до 9 серпня.