Сім-карту Єфремова використали для входу в Telegram

люди 14:38, 11.06.2020

З сім-карти російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня став учасником смертельної ДТП у центрі Москви, додалися у соціальну мережу Telegram.

Це сталося близько 14:00, повідомив Telegram-канал "Караульный".

Сергій Фадеічев / ТАСС
Михайло Єфремов

Зазначимо, що, за правилами домашнього арешту, акторові заборонено користуватися телефоном і інтернетом.

Telegram-канал "Караульный"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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