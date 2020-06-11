Сім-карту Єфремова використали для входу в Telegram

З сім-карти російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня став учасником смертельної ДТП у центрі Москви, додалися у соціальну мережу Telegram.

Це сталося близько 14:00, повідомив Telegram-канал "Караульный".

Сергій Фадеічев / ТАСС Михайло Єфремов

Зазначимо, що, за правилами домашнього арешту, акторові заборонено користуватися телефоном і інтернетом.

Telegram-канал "Караульный"

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