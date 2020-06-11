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11 червня • оновлено в 15:57
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Сім-карту Єфремова використали для входу в Telegram

3.6т
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З сім-карти російського актора Михайла Єфремова, який 8 червня став учасником смертельної ДТП у центрі Москви, додалися у соціальну мережу Telegram.

Це сталося близько 14:00, повідомив Telegram-канал "Караульный".

Сергій Фадеічев / ТАСС

Сергій Фадеічев / ТАСС

Михайло Єфремов

Зазначимо, що, за правилами домашнього арешту, акторові заборонено користуватися телефоном і інтернетом.

Сім-карту Єфремова використали для входу в Telegram

Telegram-канал "Караульный"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Теги
мобільний телефон ДТП
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