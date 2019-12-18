"Сильно не вийо...": Басков погрожував скандальному Моргенштерну в гостях у Галкіна

Російський співак Микола Басков та репер Алішер Моргенштерн, який недавно оскандалився в Одесі, стали новими героями шоу Музикаліті. Ведучим програми був Максим Галкін.

Відео опубліковано на Youtube-каналі "Gazgolder". Під час програми Басков і Моргенштерн трохи посварилися і навіть жартівливо погрожували один одному. (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки)

Скріншот з відео

Новини Галкін брудно вилаявся і видав гарячу новину про Пугачову

Під час музичного шоу думки артистів щодо композицій, які їм включав Галкін, не сходилися. 42-річний співак і 21-річний репер сперечалися, а в якийсь момент Моргенштерн заявив, що між ними почався "біф" (протистояння реперів, як війна сторін) і пригрозив Баскову, що напише на нього "дісс" (викриваюча композиція, спрямована на підрив авторитету та поваги одним репером іншого).

Скріншот з відео

Басков не розгубився і нагадав Моргенштерну, що є народним артистом Чечні.

"Ти не забувай, я народний артист Чечні, так що сильно не вийо...", - сказав співак.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 8 грудня на концерті в Одесі російський музикант Morgenshtern (Алішер Моргенштерн) назвав день жалоби за загиблими під час пожежі в місцевому коледжі - "є**нию показухою".

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!