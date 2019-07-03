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"Силіконова фея": Семенович на відпочинку засвітила величезні груди

7.4тЧитати матеріал російською

39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович поділилася з шанувальниками пікантним фото. У мережі неоднозначно відреагували на артистку.

Так, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в басейні демонструючи свої величезні груди.

"Силіконова фея": Семенович на відпочинку засвітила величезні груди

instagram.com/ann_semenovich

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"Я можу цілий день перебувати у воді, справжня рибка! Вода мене розслабляє і заряджає одночасно, наповнює силами і надихає. У мене вже є пару цікавих ідей, впевнена ви їх оціните", - підписала знімки Семенович.

"Силіконова фея", "Це вже не рибка, а цілий кит", "Жахливі груди і зовсім невдала фотографія", "Не бачу чим пишатися", - пишуть в мережі.

"Силіконова фея": Семенович на відпочинку засвітила величезні груди
"Силіконова фея": Семенович на відпочинку засвітила величезні груди
"Силіконова фея": Семенович на відпочинку засвітила величезні груди
"Силіконова фея": Семенович на відпочинку засвітила величезні груди
"Силіконова фея": Семенович на відпочинку засвітила величезні груди

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 39-річна співачка і російська секс-бомба Анна Семенович влаштувала скандал в мережі, попросивши своїх шанувальників не лізти в її життя і "засунути свою думку в д*пу".

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Особа
Анна Семенович
Місце
Росія
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