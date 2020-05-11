"Сидів на важких наркотиках": Гуф відверто розповів про складну залежність

Скандальний російський репер Гуф (Олексій Долматов) відверто розповів про свою наркозалежність, з якої він бореться протягом багатьох років.

Так, артист підтвердив, що деякий час вживав важкі наркотики. Причиною нібито стали його стосунки зі співачкою Кеті Топурією, пише "Комсомольская правда".

"Я до зустрічі з нею не чіпав важкі наркотики давно – року три, напевно. А як тільки з нею зустрілися... Перші місяці два я не палився, а потім почав відкрито вживати. І вона від цього кайфанула, чи що... Їй довелося мене витягувати з ями. Як тільки ми почали зустрічатися, я став стирчати і перестав писати пісні взагалі", – поділився музикант.

Гуф (Олексій Долматов) МузТВ

За його словами, він кається в своїй наркозалежності. Гуф уточнив, що йому соромно перед собою – він завдав своєму здоров'ю непоправної шкоди.

"Шкодую через втрачені роки. Мені соромно перед самим собою, що я пустив стільки наркотиків в своє життя. Шкода здоров'я. Можна, напевно, з цього репу було більше вичавити. Не вийшло у мене зібрати "Олімпійський". Може, вийде ще... " – підсумував музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гуф потрапив в гучний скандал – він зняв на відео, як нацьковує свою собаку на іншого пса і просто спостерігає за тим, що відбувається. Музиканта закликали притягнути до відповідальності за непрпустиме ставлення до тварин.

Після цього Олексій Долматов опинився в психіатричній лікарні. Інформацію поширила його екс-дружина Айза Анохіна.