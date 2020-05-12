"Сидів 13 років": Климова розповіла про злочин батька

Актриса Катерина Климова розповіла про те, що її батько 13 років сидів у в'язниці за вбивство і вона познайомилася з ним в підлітковому віці.

Вона зазначила, що злочин він скоїв ненавмисне. Про це Климова розповіла в студії програми "Доля людини".

instagram.com/klimovagram

"Тато в мене сидів 13 років. Догодив за ґрати практично відразу, як я народилася. Мама завжди говорила, що він у відрядженні. Вона посилала йому наші вироби з сестрою. Батько сидів за ненавмисне вбивство. Здавалося, що ніщо в той вечір не віщувало біди. Він був в компанії друзів в ресторані. Зав'язалася перепалка, почалася бійка. на ранок виявилося, що хтось із противників помер. Батько все на себе взяв", - говорить вона.

Як зазначила актриса, її мама вміло впоралася з усіма проблемами, які навалилися на сім'ю.

"У мене почався перехідний вік, коли тато повернувся з в'язниці. Батько мене переламав. Тато кликав мене королевою під'їзду. Він сильно вплинув на мій характер. У нас було багато суперечок, дискусій. Одного разу він подарував мені шкіряну куртку, а я щось робила не так. Він в результаті її порвав. Я була вбита горем і хотіла накласти на себе руки", - згадала актриса.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Катерина Климова порадувала шанувальників архівними фото, на яких вона позує в короткій спідниці і спокусливій топі.

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