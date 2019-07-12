Шварценеггер – помер: Трамп розбурхав мережу дивною заявою про актора

Увечері 11 липня під час виступу на саміті про соціальні мережі у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що популярний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер мертвий.

Крім того, Трамп зазначив, що особисто бачив смерть артиста. Про повідомив кореспондент Yahoo News із Білого дому Хантер Вокер.

Дональд Трамп informator.news

"Арнольд Шварценеггер... Знаєте що? Він помер... Я був там", – заявив Трамп.

"Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there. "- President Donald J. Trump - Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive – Hunter Walker (@hunterw) July 11, 2019

71-річний актор відреагував майже відразу. Шварценеггер повідомив у Твіттері, що він "ще тут" і запропонував порівняти податкові декларації.

Як пізніше з'ясувалося, президент США заявив про смерть Шварценеггера, коли говорив про рейтинги реалітішоу "Учень". Трамп був його ведучим і продюсером з 2003 по 2015 роки, але покинув програму. Замість нього передачу до 2017 року вів актор.

Арнольд Шварцнеггер

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменитий американський актор Роберт Де Ніро назвав президента США Дональда Трампа повним невдахою. Також актор звинуватив Трампа в тому, що у того відсутнє будь-яке уявлення про мораль і етику.

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