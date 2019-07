Шварценеггер – помер: Трамп розбурхав мережу дивною заявою про актора

Увечері 11 липня під час виступу на саміті про соціальні мережі у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що популярний голлівудський актор Арнольд Шварценеггер мертвий.

Крім того, Трамп зазначив, що особисто бачив смерть артиста. Про повідомив кореспондент Yahoo News із Білого дому Хантер Вокер.

"Арнольд Шварценеггер... Знаєте що? Він помер... Я був там", – заявив Трамп.

"Arnold Schwarzenegger ... You know what? He died ... I was there. "- President Donald J. Trump - Arnold Schwarzenegger is, in fact, alive