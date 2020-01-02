"Шукав собі пані": "Квартал" висміяв "слугу" Яременка, який оскандалився з повіями

Студія "Квартал 95" показала номер про народного депутата Богдана Яременка, який замовляв повій під час роботи у сесійній залі Верховної Ради.

Цей номер став першим, який коміки показали після Нового року. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі студії.

"У цьому році, друзі, ми отримали новий парламент, який іноді поводиться як старий. Так наприклад абсолютно нещодавно один з українських "слуг народу" попався на листуванні з дівчиною легкої поведінки. Інакше кажучи, "слуга" шукав собі пані. Сам депутат заявив, що це була провокація. Згодом він виправдовувався навіть перед президентом. Але найскладніше йому було виправдовуватися перед власною дружиною. Тож давайте уявимо кабінет депутата ВР Богдана Яременка. Дивимося", – оголосив постановку ведучий.

Яременка зіграв Олександр Пікуль, а його дружину, яка раптово відвідала чоловіка – Олена Кравець.

Скріншот із відео

Скріншот із відео

"Депутат" запитав у дружини, як її пропустили до кабінету.

"А дуже просто, я сказала, що я до тебе на годину. Так мене відразу до твого кабінету і провели", – відповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

За деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг було в його телефоні. При цьому повідомив, що воно було сфабриковане ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-листування "слуги народу".

Незабаром були опубліковані листування Яременка з іншими дівчатами.

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