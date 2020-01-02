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2 січня • оновлено в 12:01
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"Шукав собі пані": "Квартал" висміяв "слугу" Яременка, який оскандалився з повіями

1.9т
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Студія "Квартал 95" показала номер про народного депутата Богдана Яременка, який замовляв повій під час роботи у сесійній залі Верховної Ради.

Цей номер став першим, який коміки показали після Нового року. Відео опубліковане на офіційному Youtube-каналі студії.

"Шукав собі пані": "Квартал" висміяв "слугу" Яременка, який оскандалився з повіями
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"У цьому році, друзі, ми отримали новий парламент, який іноді поводиться як старий. Так наприклад абсолютно нещодавно один з українських "слуг народу" попався на листуванні з дівчиною легкої поведінки. Інакше кажучи, "слуга" шукав собі пані. Сам депутат заявив, що це була провокація. Згодом він виправдовувався навіть перед президентом. Але найскладніше йому було виправдовуватися перед власною дружиною. Тож давайте уявимо кабінет депутата ВР Богдана Яременка. Дивимося", – оголосив постановку ведучий.

Яременка зіграв Олександр Пікуль, а його дружину, яка раптово відвідала чоловіка – Олена Кравець.

"Шукав собі пані": "Квартал" висміяв "слугу" Яременка, який оскандалився з повіями

Скріншот із відео

"Шукав собі пані": "Квартал" висміяв "слугу" Яременка, який оскандалився з повіями

Скріншот із відео

"Депутат" запитав у дружини, як її пропустили до кабінету.

"А дуже просто, я сказала, що я до тебе на годину. Так мене відразу до твого кабінету і провели", – відповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марія Дідик
Особи
Олена Кравець Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Квартал 95
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