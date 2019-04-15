"Шукали з поліцією": стало відомо про проблеми Лободи в ВІА Грі

Композитор і музичний продюсер Костянтин Меладзе розкрив деталі робочих стосунків зі співачкою Світланою Лободою, через які вона покинула гурт ВІА Гра.

За словами Меладзе, кар'єра Лободи в ВІА Грі виявилася настільки короткою через характер артистки - вона була дуже активною і самостійною, повідомляє "Дощ".

"Ми гастролювали в той час по південно-східній Азії. У нас був тур – Таїланд, В'єтнам, Китай, Японія. Її так перло під час туру, що вона могла зникнути кудись на кілька годин, а то і на всю ніч. ми її шукали, мало не з поліцією", - поскаржився продюсер.

Він зазначив, що в Лобода має дуже велику енергетику і тому не є командним гравцем.

"У ній було стільки енергії, що це було небезпечно для інших учасниць колективу. Ми розлучилися без конфлікту. Вона досі співає мої пісні на концертах. І взагалі, у нас хороші відносини", - сказав Меладзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Лобода опублікувала серію відвертих фото, на яких зображена повністю оголеною, через що потрапила під шквал критики. Шанувальників також розлютив пафос, з яким співачка представляє себе публіці.

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