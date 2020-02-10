Шукає роботу: став відомим колишній чоловік Дар'ї Петрожицької

Зірка серіалу "Папік", молода українська актриса Дар'я Петрожицька раніше була у шлюбі з артистом Олексієм Петрожицьким.

Після розлучення дівчина залишилася на прізвищі колишнього чоловіка, в дівоцтві ж Дар'я носила прізвище Гончар.

Актриса нещодавно зізналася, що вийшла заміж у 20 років, і це був її самий божевільний вчинок. Разом з чоловіком вони працювали в Театрі юного глядача, а до того обоє навчалися в університеті імені Карпенка-Карого.

Пара прожила в шлюбі п'ять років – з 2010 року по 2015-й. Після чого Олексій і Дар'я розлучилися. Про причини розлучення нічого не відомо.

"Кохання – це не те, що написано у всіх книгах. Це не казка, насправді. Це робота, велика робота", - туманно пояснила артистка причини розставання з Олексієм Петрожицьким.

Олексій Петрожицький

Олексій Петрожицький

Олексій Петрожицький

На даний момент екс-чоловік Дарини шукає роботу: його резюме було розміщено на відповідному сайті 25 січня.

Олексій Петрожіцкій - музичний редактор, композитор, звукорежисер, актор і музикант. Йому 29 років.

Резюме Олексія Петрожицького

Резюме Олексія Петрожицького

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