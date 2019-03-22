"Шукає мати": стало відомо про несподіване рішення Шнурова

Російський музикант, лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров вирішив завести дитину скориставшись послугами сурогатної матері. Таке рішення прийняла його дружина Ольга Абрамова.

Крім того, за словами друга артиста Стаса Барецького, саме дружина Шнурова підштовхнула його до вирішення закінчити музичну кар'єру в складі групи "Ленінград", пише "СтарХит".

"Ми це обговорювали, це дійсно останній тур Шнурова, - поділився Барецький. - Зараз він з дружиною шукає сурогатну матір, щоб та народила їм дитину. Ольга не хоче сама народжувати, бо це відіб'ється на фігурі. Саме вона підштовхнула його завершити таку бурхливу музичну кар'єру".

Барецький впевнений, що у Сергія помінялися пріоритети, зараз він хоче повністю присвятити себе сім'ї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що Шнуров "подався в політику". Так, Сергій наприкінці лютого 2019 року ввійшов до складу ради при комітеті Держдуми РФ з культури.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!