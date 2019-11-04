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4 листопада • оновлено в 11:01
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Схудлу на 100 кг зірку "Ліквідації" екстрено госпіталізували

2.2т Читати матеріал російською

Заслуженого артиста Росії Олександра Семчева, який схуд на 100 кг, доставили в одну з московських клінік після серцевого нападу.

Лікарі намагалися відновити серцевий ритм у 50-річного актора, повідомляє Mash.

Олександр Семчев

Олександр Семчев

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Сам актор спростовує інформацію про свою госпіталізацію.

"Ні-ні, все в порядку, хлопці. Дайте мені спокій, будь ласка, з цим питанням. Вибачте, будь ласка", - сказав актор.

Зазначимо, щоб схуднути на 100 кг, артисту знадобився рік. Багато шанувальників припустили, що чоловік зробив резекцію шлунка, але він заявив, що секрет настільки разючих змін у зовнішності полягає в збалансованому харчуванні.

Схудлу на 100 кг зірку "Ліквідації" екстрено госпіталізували

Амур

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка популярного російського серіалу "Поліцейський з Рубльовки" Роман Попов схуд на 40 кілограмів. Так, шанувальники артиста підтримали його і відзначили, що він прекрасно виглядає.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Хоть и правильно но толстенький он прикольней
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