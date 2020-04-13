Схудли до невпізнання: 6 зірок, які змогли істотно скинути вагу

Стати зіркою мріє багато хто з нас. Але при цьому мало хто замислюється над тим, що це велика робота, яка часто вимагає величезних зусиль та жертв.

Так, наприклад, заради ролі знаменитим акторам іноді доводиться йти на експерименти із зовнішністю: міняти колір волосся, зачіску, стиль одягу або навіть набирати й скидати вагу. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, хто з російських зірок схуд настільки сильно, що їх насилу впізнають навіть їхні прихильники.

Світлана Пермякова

Світлана Пермякова до і після схуднення Pinterest

Російська актриса Світлана Пермякова, відома як медсестра Люба з "Інтернів", кілька років тому, після закінчення зйомок у серіалі, відкрито почала боротися із зайвою вагою і домоглася істотних результатів.

Так, Пермякова зуміла схуднути на 15 кг і зараз вона може пишатися стрункою фігурою. Крім того, Світлана кардинально змінила імідж – стиль одягу та стрижку – і виглядає тепер справжньою красунею.

Михайло Казаков

Михайло Казаков до і після схуднення topnews.ru

Ілля Полежайкін з "Татусевих доньок", актор Михайло Казаков з самого дитинства грав повненьких та незграбних персонажів. Однак, коли зйомки ситкому завершилися, Казаков за кілька місяців інтенсивних тренувань схуд на 40 кілограмів. Також актор змінив стрижку і підкачався. Тепер Казаков – ставний красень з обкладинок журналів.

Ольга Картункова

Ольга Картункова до і після схуднення Pinterest

Зірка КВН Ольга Картункова 2013 року отримала серйозну травму ноги. Вона насилу пересувалася, а потім поїхала до Ізраїлю на реабілітацію. Доктор порекомендував Картунковій схуднути, щоб полегшити одужання та зменшити навантаження на ногу.

Схуднення артистки було важким. Але в підсумку Картунковій вдалося скинути 84 кілограми. За зізнанням артистки, схуднення коштувало їй величезних нервів і подібного випробування вона "ворогові не побажає". Ольга вважає, що в метаморфозіу немає жодного секрету: лише сила волі та пекельна робота в залі та басейні.

Анна Михалкова

Анна Михалкова до і після схуднення Shining-stars.ru

Старша донька знаменитого російського режисера Микити Михалкова актриса Анна Михалкова свого часу зіткнулася з необхідністю схуднути за медичними показаннями. Здорове харчування та старанні тренування зробили свою справу – за кілька місяців Михалкова скинула 15 кілограмів.

Схудла актриса тепер виглядає помітно молодшою і сексуальнішою, проте деякі її фанати вважають, що із зайвими кілограмами Анна втратила свою "родзинку". Так це чи ні – судіть самі.

Поліна Гагаріна

Поліна Гагаріна до і після схуднення woman.rambler.ru

Колись пухкенька шатенка з "Фабрики зірок" Поліна Гагаріна сьогодні виглядає кардинально інакшою – неймовірно тонка, дзвінка і світловолоса. Після пологів співачка схудла на 40 кілограмів за 6 місяців, сівши на жорстку дієту.

За рекомендацією дієтолога, Поліна Гагаріна вранці їла довгі вуглеводи (каші), вдень білок з клітковиною, ввечері теж білок. Не забувала й про фізичні навантаження.

Юлія Куварзіна

Юлія Куварзина до і після схуднення SM News

Зірка серіалів "Не народися вродливою" і "Вороніни" Юлія Куварзіна схудла на 22 кг за допомогою хорошого дієтолога та фітнесу. Так, Куварзіна дотримувалася дрібного харчування порціями білкової їжі по 250 грамів, не їла після сьомої години вечора та пила 2,5 літра чистої води на день.

Періодично Юлія повторює експерименти зі зниженням ваги, щоб підтримувати необхідну їй форму. Кардинальні зміни допомогли актрисі почати новий етап у кар'єрі: сьогодні Куварзіна сміливо претендує на ролі першого плану.

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