"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу

Російський комік Гарік Харламов спантеличив шанувальників зовнішнім виглядом на новому знімку.

Так, колега Харламова по Comedy Club Деміс Карібідіс опублікував у своєму Instagram свіже фото з гумористом.

"Якщо за вами йде така людина, не повертайтеся спиною, обережно відходьте вбік. Вас можуть або розсмішити, або з'їсти", – підписав кадр Карібідіс.

Гарік Харламов і Демис Карібідіс Інстаграм

Однак у коментарях багатьох стривожив зовнішній вигляд Гаріка. На думку підписників, після секс-скандалу з його дружиною Христиною Асмус Харламов сильно схуд і схоже, що втомився.

Як раніше писав OBOZREVATEL :

У прокат вийшов фільм "Текст", в якому Асмус виконала головну роль і він відразу ж спровокував скандал: одним з найбільш обговорюваних епізодів картини стала сцена в ліжку Асмус разом із Іваном Янковським.

Користувачі мережі накинулися на Христину і почали її засуджувати за таку провокаційну роль. Вони також почали завалювати її чоловіка, коміка Гарика Харламова питаннями: як він міг дозволити дружині знятися в подібному.

Телеведуча Ксенія Собчак поскаржилася на голі груди Асмус.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео скандальної постільної сцени з російською акторкою Христиною Асмус з фільму "Текст".

Також стало відомо, що під час зйомок використовувалися спеціальні накладки, тому актори навіть не торкалися одне одного.

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