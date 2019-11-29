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30 листопада • оновлено в 11:12
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"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу

24.7т
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Російський комік Гарік Харламов спантеличив шанувальників зовнішнім виглядом на новому знімку.

Так, колега Харламова по Comedy Club Деміс Карібідіс опублікував у своєму Instagram свіже фото з гумористом.

"Якщо за вами йде така людина, не повертайтеся спиною, обережно відходьте вбік. Вас можуть або розсмішити, або з'їсти", підписав кадр Карібідіс.

Гарік Харламов і Демис Карібідіс

Гарік Харламов і Демис Карібідіс

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"Як ви дозволили дружині знятися в подібному?" Харламов розлютився через порносцену з голою Асмус

Однак у коментарях багатьох стривожив зовнішній вигляд Гаріка. На думку підписників, після секс-скандалу з його дружиною Христиною Асмус Харламов сильно схуд і схоже, що втомився.

"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу
"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу
"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу
"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу
"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу
"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу
"Схуд, змарнів зовсім": фото Харламова після скандалу з Асмус стривожило мережу

Як раніше писав OBOZREVATEL :

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Гарік Харламов
Місце
Росія
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Актриса это априори плядь
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