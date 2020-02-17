Схуд на 60 кг: як зараз виглядає зірка Нацвідбору і "Х-Фактора" Олександр Порядинський

Український співак Олександр Порядинський не зміг потрапити до фіналу Нацвідбору на Євробачення, однак запам'ятався глядачам талановитим виконанням пісні Savior.

Крім того, багато хто знає Порядинського як переможця четвертого сезону вокального шоу "Х-Фактор", який після участі в проекті змінився до невпізнання, скинувши 60 кілограмів. Як раніше виглядав співак і на що йому довелося піти заради схуднення, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олександр Порядинський instagram.com/eurovision.ua

Олександр Порядінскій народився в селі Кухарка в Чернігівській області 4 лютого 1998 року – зараз хлопцю 22.

Він є молодшим у сім'ї, у нього є ще п'ять братів і сестер. Ріс Порядинський у селі Гнідинці, також на Чернігівщині, куди незабаром після його народження переїхала сім'я.

Олександр Порядинський instagram.com/eurovision.ua

У 2013 році Олександр Порядинський пройшов кастинг четвертого сезону шоу "Х-фактор".

Тоді він виконав пісню "Не плач, тато" Івана Ганзери, за що отримав чотири суддівські "так".

5 січня 2014 стало відомо, що Олександр Порядинський став переможцем четвертого сезону "Х-фактор". Тоді йому було 15.

Після перемоги у вокальному шоу скромний юнак став змінюватися на очах. У результаті йому вдалося скинути до 60 кілограмів зайвої ваги.

Співак стверджує, що зайнятися собою його змусили проблеми зі здоров'ям – він був за крок від цукрового діабету та інсульту.

Олександр Порядинський до схуднення ТОВ "УМВГ МЬЮЗІК"

"Я ж із села, там бути повним – це нормально. Люди фізично важко працюють, їдять багато картоплі, часто наїдаються на ніч, оскільки вдень їсти просто ніколи. Але ось саме проблеми зі здоров'ям змусили мене інакше поглянути на ситуацію, я зрозумів, що далі тягнути нікуди", – поділився Олександр", – зізнається Олександр.

В ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL співак розповів, як йому вдалося так сильно схуднути.

Олександр Порядинський заради схуднення регулярно займався тренуваннями ТОВ "УМВГ МЬЮЗІК"

"Секретів немає – просто важливо переглянути раціон харчування і полюбити спорт. Артист повинен завжди бути в тонусі і відчувати себе бадьорим. Я схуд у два рази завдяки тренуванням в залі (три рази в тиждень) і відмови від солодкого, мучного, смаженого. Поставив установку – сподобатися собі в дзеркалі і відчувати себе здоровішим. Хоча, секрет все ж є – це щоденні ранкові прогулянки на свіжому повітрі по 45 хвилин і здоровий сон", – поділився Порядинський.

Як відомо, в 2020 році Олександр Порядинський вирішив поборотися за право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення в Роттердамі з піснею Savior.

У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення Олександр Порядинський отримав 2 бали від суддів, а результати глядацького голосування принесли йому 6 балів. Всього він отримав 8 балів, посівши четверте місце в таблиці.

Таким чином до фіналу артист не потрапив, але зумів запам'ятатися українцям як один з найталановитіших вокалістів країни.

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