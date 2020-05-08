Схуд і помолодшав: як змінився Потап після весілля з Каменських

Анна Міхно люди 05:15, 8.05.2020

Популярний український репер Потап 8 травня відзначає свій день народження. Артистові виповнюється 39 років.

За всі роки своєї популярності зовнішність Потапа змінювалася. Однак, як зазначають шанувальники, кардинальні зміни в зовнішньому вигляді репера відбулися після весілля з Настею Каменських. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінився артист у шлюбі.

Так, раніше Потап в основному носив широкі штани й футболки. Крім того, у репера була зайва вага.

Потап
clutch.ua
Потап і Настя Каменських
kp
Потап і Настя Каменських
hellomagazine.com

Однак після весілля з Каменських Потап почав активно займатися спортом за компанію з дружиною. Фотографіями своїх ранкових пробіжок і активностей пара часто ділиться на своїх сторінках в Instagram.

Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap

Більш того, пара навіть під час відпочинку не забуває про заняття спортом.

Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap
Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap
Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap

Примітно, що регулярні тренування з Настею незабаром принесли свої результати: Потап позбувся зайвих кілограмів і прийшов у відмінну форму.

Потап
Instagram @realpotap
Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap

Крім того, крім змін у фігурі, у репера змінився й стиль в одязі. Тепер Потап часто з'являється на публіці в костюмах або стильних образах.

Потап
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap
Потап
Instagram @realpotap

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися відносини Каменських і Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.

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