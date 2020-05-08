Схуд і помолодшав: як змінився Потап після весілля з Каменських

Популярний український репер Потап 8 травня відзначає свій день народження. Артистові виповнюється 39 років.

За всі роки своєї популярності зовнішність Потапа змінювалася. Однак, як зазначають шанувальники, кардинальні зміни в зовнішньому вигляді репера відбулися після весілля з Настею Каменських. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінився артист у шлюбі.

Так, раніше Потап в основному носив широкі штани й футболки. Крім того, у репера була зайва вага.

Потап clutch.ua

Потап і Настя Каменських kp

Потап і Настя Каменських hellomagazine.com

Однак після весілля з Каменських Потап почав активно займатися спортом за компанію з дружиною. Фотографіями своїх ранкових пробіжок і активностей пара часто ділиться на своїх сторінках в Instagram.

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Більш того, пара навіть під час відпочинку не забуває про заняття спортом.

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Примітно, що регулярні тренування з Настею незабаром принесли свої результати: Потап позбувся зайвих кілограмів і прийшов у відмінну форму.

Потап Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Крім того, крім змін у фігурі, у репера змінився й стиль в одязі. Тепер Потап часто з'являється на публіці в костюмах або стильних образах.

Потап Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Потап Instagram @realpotap

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися відносини Каменських і Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.