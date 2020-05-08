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8 травня • оновлено в 08:03
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Схуд і помолодшав: як змінився Потап після весілля з Каменських

2.8т
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Популярний український репер Потап 8 травня відзначає свій день народження. Артистові виповнюється 39 років.

За всі роки своєї популярності зовнішність Потапа змінювалася. Однак, як зазначають шанувальники, кардинальні зміни в зовнішньому вигляді репера відбулися після весілля з Настею Каменських. OBOZREVATEL пропонує читачам подивитися, як змінився артист у шлюбі.

Схуд і помолодшав: як змінився Потап після весілля з Каменських

Так, раніше Потап в основному носив широкі штани й футболки. Крім того, у репера була зайва вага.

Потап

Потап

clutch.ua

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

kp

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

hellomagazine.com

Однак після весілля з Каменських Потап почав активно займатися спортом за компанію з дружиною. Фотографіями своїх ранкових пробіжок і активностей пара часто ділиться на своїх сторінках в Instagram.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Більш того, пара навіть під час відпочинку не забуває про заняття спортом.

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Примітно, що регулярні тренування з Настею незабаром принесли свої результати: Потап позбувся зайвих кілограмів і прийшов у відмінну форму.

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Крім того, крім змін у фігурі, у репера змінився й стиль в одязі. Тепер Потап часто з'являється на публіці в костюмах або стильних образах.

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися відносини Каменських і Потапа з моменту заснування харизматичного дуету.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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