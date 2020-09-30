Штучний інтелект відтворив зовнішність римських імператорів: як вони виглядали

Канадський кінематографіст і дизайнер віртуальної реальності Деніел Вошарт реконструював за допомогою штучного інтелекту реальний вигляд римських імператорів.

Для моделювання реалістичних рис обличчя, волосся і шкіри нейронна мережа Artbreeder проаналізувала близько сотні бюстів імператорів Стародавнього Риму. Пізніше за допомогою фоторедактора Вошарт додав до кожного зображення деталі, які помітив на монетах, творах мистецтва і в письмових описах. Результати своєї роботи дизайнер виклав на своєму сайті voshart.com (щоб подивитися зображення, доскрольте новину до кінця).

Імператори Август і Максимін Фракієць. medium.com

За словами Вошарта, проєктом "Римські імператори" він зайнявся під час епідемії коронавірусу, щоб відволіктися. За його словами, на той момент він практично нічого не знав про римських правителів, але це тільки допомогло більш реально й об'єктивно сприймати й обробляти інформацію.

Як виглядали б імператори Римської імперії. medium.com

Наприклад, за результатами спільної роботи дизайнера та штучного інтелекту, в одного з найжорстокіших римських імператорів Калігули була "голова неправильної форми з запалими очима", в імператора Нерона, згідно з описами, була більш округла щелепа, веснянкувата шкіра.

Як могли виглядати імператори Римської Імперії:

Як міг виглядати Калігула за життя (версія 1). medium.com

Як міг виглядати Калігула (версія 2). medium.com

Імператор Октавіан Август: як виглядав. medium.com

Імператор Нерон Клавдій Цезар Август. medium.com

Як міг виглядати імператор Марк Аврелій. medium.com

Антоній Пій: як він виглядав. medium.com

Так міг виглядати Максимін Фракієць. medium.com

Марк Антоній Гордіан – імператор Гордіан I. medium.com

Імператор Гордіан II. medium.com

Правитель Філіп I Араб. medium.com

Імператор Клавдій. medium.com

Римський імператор Тіберій. medium.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше штучний інтелект вперше навчили говорити українською мовою зі сленгом і без цензури.