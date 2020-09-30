Штучний інтелект відтворив зовнішність римських імператорів: як вони виглядали

Олена Кордунова Люди 23:30, 30.09.2020 Оновлено: 00:02, 1.10.2020

Канадський кінематографіст і дизайнер віртуальної реальності Деніел Вошарт реконструював за допомогою штучного інтелекту реальний вигляд римських імператорів.

Для моделювання реалістичних рис обличчя, волосся і шкіри нейронна мережа Artbreeder проаналізувала близько сотні бюстів імператорів Стародавнього Риму. Пізніше за допомогою фоторедактора Вошарт додав до кожного зображення деталі, які помітив на монетах, творах мистецтва і в письмових описах. Результати своєї роботи дизайнер виклав на своєму сайті voshart.com (щоб подивитися зображення, доскрольте новину до кінця).

Імператори Август і Максимін Фракієць.
medium.com

За словами Вошарта, проєктом "Римські імператори" він зайнявся під час епідемії коронавірусу, щоб відволіктися. За його словами, на той момент він практично нічого не знав про римських правителів, але це тільки допомогло більш реально й об'єктивно сприймати й обробляти інформацію.

Як виглядали б імператори Римської імперії.
medium.com

Наприклад, за результатами спільної роботи дизайнера та штучного інтелекту, в одного з найжорстокіших римських імператорів Калігули була "голова неправильної форми з запалими очима", в імператора Нерона, згідно з описами, була більш округла щелепа, веснянкувата шкіра.

Як могли виглядати імператори Римської Імперії:

Як міг виглядати Калігула за життя (версія 1).
medium.com
Як міг виглядати Калігула (версія 2).
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Імператор Октавіан Август: як виглядав.
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Імператор Нерон Клавдій Цезар Август.
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Як міг виглядати імператор Марк Аврелій.
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Антоній Пій: як він виглядав.
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Так міг виглядати Максимін Фракієць.
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Марк Антоній Гордіан – імператор Гордіан I.
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Імператор Гордіан II.
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Правитель Філіп I Араб.
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Імператор Клавдій.
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Римський імператор Тіберій.
medium.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше штучний інтелект вперше навчили говорити українською мовою зі сленгом і без цензури.

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