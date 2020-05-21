Тарапунька і Штепсель: неймовірна історія найпопулярніших коміків СРСР

Український і радянський актор, учасник дуету "Тарапунька і Штепсель" Юхим Березін помер 16 років тому, 21 травня 2004 року у віці 84 років.

Як відомо, Тарапунька і Штепсель мали велику популярність по всьому СРСР, без них важко було уявити великий концерт або, наприклад, "Блакитний вогник". "Здравствуйте, дорогие товарищи! Здоровенькі були!" – так починався кожен виступ коміків. Неймовірну історію легендарного дуету згадував OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тарапунька і Штепсель zn.ua

Народження дуету

Юні Юрій Тимошенко та Юхим Березін познайомилися під час навчання в Київському театральному інституті, який скінчили в 1941 році. Вони були однолітками, Тимошенко народився 2 червня 1919 року на Полтавщині, Березін – 11 листопада в Одесі.

Обидва мали блискуче почуття гумору, яке захоплювало однокурсників і викладачів. На сцені в інституті довготелесий Тимошенко грав постового регулювальника, а в низенького Березіна добре виходила роль Лебедя в гумористичній замальовці "Мисливець і лебідь".

Якось Юрій підійшов до Юхима і сказав: "Якщо ми на сцені будемо удвох, то й сміху в залі буде вдвічі більше". Так виник талановитий дует, який проіснував на естраді СРСР більше 40 років.

Юрій Тимошенко і Юхим Березін zn.ua

Кухар Скалкін та банщик Мочалкін

Після закінчення інституту в 1941 році, під час Другої світової війни артисти ансамблю пісні й танцю Південно-Західного фронту Тимошенко і Березін виступали по військових частинах для підняття бойового духу солдатів. Березін виступав в образі кухаря Скалкіна, Тимошенко – банщика Мочалкіна.

Бойовий дует пройшов війну від Волги до Шпрее, брав участь в обороні Сталінграда і Києва, взяття Кенігсберга і Берліна, звільнення Варшави та Праги, що відображено в медалях обох фронтовиків. Обидва були відзначені медалями "За бойові заслуги" і орденами Червоної Зірки.

Концертна бригада ансамблю пісні й танцю Південно-Західного фронту, в центрі – Юрій Тимошенко; у верхньому ряду – Юхим Березін (поклав руку на плече Тимошенка). commons.wikimedia.org

Шалена популярність Тарапуньки та Штепселя

Після війни веселий дует продовжив існування. Якось під час приїзду в Москву Юрій Тимошенко зайшов до земляка, режисера Олександра Довженка. "А що в тебе на батьківщині, в селі Каленики, є примітного?" – запитав Довженко. – "Начебто нічого особливого... річка є... Тарапунька", – відповів артист. – "Ось тобі і псевдонім. Краще не придумаєш!" – вирішив Довженко. Так коміки придумали нові образи: гострого на язик міліціонера Тарапуньку і педантичного електромонтера Штепселя.

Жарти коміків моментально розліталися Союзом, з усіх куточків СРСР приходили листи "Штепселю й Тарапуньці". Стільки пошти не було навіть у деяких республіканських газет.

При цьому Тимошенко недолюблював виступати на пишних урядових концертах. Якось за день до такого концерту в Києві Тарапунька несподівано полетів на зйомки в Алма-Ату. Іншим разом звільнився від концерту, вирвавши хворий зуб, з яким довго тягнув. "Дивак! Тобі ж на всі концерти зубів не вистачить", – сказав йому тоді Березін.

Коміки давали до тисячі виступів на рік, у середньому до трьох на день. На їхні концерти і вистави купити квитки було практично неможливо.

Тарапунька і Штепсель мали велику популярність в СРСР kino-teatr.ru

Жарт про кукурудзу та гнів Хрущова

Якось Тарапунька і Штепсель розлютили Хрущова жартом про "королеву полів" кукурудзу, яку в той час саджали вже хіба не за Полярним колом. Естрада виявилася надовго закритою для артистів. Влада міцно закріпила за ними звання "очорнителів радянської дійсності".

Щоб заслужити помилування і можливість знову виступати в Кремлі і на телебаченні, комікам потрібні були роки і сотні поїздок до найвіддаленіших районів СРСР.

Останні гастролі

Під час гастролей в Ужгороді у Юрія Тимошенко стався інфаркт. 1 грудня 1986 року легендарний артист помер. Прощалися з ним у Будинку актора в Києві. Убитий горем і моментально постарілий Юхим Березін стояв біля труни мовчки, але потім вимовив: "Так багато хотів тобі сказати на прощання... Але, прости, Юро, я вперше забув свій текст..."

Деякий час після смерті Юрія Тимошенка Березін виступав один, з програмою "Штепсель про Тарапуньку". Наприкінці 90-х він поїхав до доньки в Ізраїль, де в нього стався інсульт. За станом здоров'я артист більше не зміг повернутися додому і помер в Тель-Авіві 2004 року.

У Тарапуньки й Штепселя були звання народних артистів Української РСР, також вони були нагороджені безліччю різних орденів та медалей. Але найкращою оцінкою своєї роботи знаменитий дует вважав всенародну любов.

Юрій Тимошенко і Юхим Березін kulturologia.ru

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