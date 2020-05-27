Нова кохана телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк відповіла на звинувачення в тому, що вона нібито зруйнувала його шлюб з Оленою Войченко.

Так, за словами жінки, коли вона почала зустрічатися з Володимиром – він уже не був у стосунках із колишньою дружиною. Тому розлучницею Христина себе не вважає. А те, що телеведучий іще не був офіційно розлучений – нічого для неї не змінювало. Про це Горняк повідомила в бесіді з журналістами проєкту "Зірковий шлях" каналу "Україна" (відео дивіться нижче).

Володимир Остапчук та його нова кохана Христина Горняк Скріншот із відео

"Як юрист можу сказати, що офіційний штамп у паспорті в нашій країні та взагалі в моїх поглядах нічого не значив. Вони ухвалили рішення, вони вже не пара, розійшлися – це найголовніше. Якби він іще жив там, то можна було б мені поставити таке питання. А так – ні", – сказала Христина.

Зі свогобоку Остапчук підтвердив слова коханої. І додав: йому шкода, що Христині довелося зіткнутися з такою реакцією його підписників у соцмережах.

Володимир Остапчук та Христина Горняк instagram.com/vova_ostapchuk

"Те, що я зустрів Христину, не було тим, чого багато я бачив в інтернеті. Стосунки з Оленою завершилися в кінці серпня, а з Христиною почалися через місяць або навіть трохи більше. І коли люди кажуть, що я не закінчив ще попередні стосунки – закінчив я їх і поставив крапку. Юридично в країні можуть розлучатися роками... І мені шкода, що Христині довелося пережити все це, коли писали: "ось, розлучниця". Це не правда", – підсумував телеведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Христиною Горняк.