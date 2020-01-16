Схожість Єгора Кріда і учасниці "Топмоделі по-українськи" підірвала її роман

Зірка шоу "Топмодель по-українськи" Анастасія Руда зізналася, що її схожість з Єгором Крідом зіпсувала відносини з близькою людиною.

Один з прихильників моделі запитав у Інстаграм, чи ніхто раніше не говорив Анастасії, що вона з Крідом має дещо спільне.

"Першим це помітив мій близький, після чого я засумнівалася в нашій близькості", - зі сміхом зізналася Руда.

При детальному розгляді дійсно видно, що в Анастасії та Єгора багато спільного, особливо на тих знімках - де дівчина без яскравого макіяжу.

Анастасія Руда

Єгор Крід

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що Анастасія Руда оголилася.

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