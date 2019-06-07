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Схожий на йогурт? Сім'я Алібасова зібралася судитися через "Крота"

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Сім'я відомого російського продюсера і музиканта Барі Алібасова збирається подати позов на виробника засобу для очищення труб "Кріт".

За даними Telegram-каналу Mash, підставою хочуть використовувати зовнішній вигляд, який нібито нагадує питний йогурт.

"Справою займеться дружина продюсера Лідія Федосєєва-Шукшина – оформить позов до ТОВ "АМС Медіа" – виробника фатального засобу. Родичі вважають, що саме з їхньої вини Алібасов отримав опіки шлунка, стравоходу і верхніх дихальних шляхів. У продюсера поганий зір, він був без очок, а на пляшці не було попереджувальних написів", – йдеться в повідомленні.

Різні види "Крот", який нібито схожі на йогурт

Різні види "Крот", який нібито схожі на йогурт

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Уточнюється, що оточення Алібасова стверджує, що він любить йогурти. На їхню думку, він міг нібито переплутати напій з "Кротом".

Однак нагадаємо, що після госпіталізації ЗМІ поширили інформацію, що продюсер ковтнув засіб, що був на столі в склянці, переплутавши його з водою. Більш того, "Крот" має характерний хімічний запах, а рідиною є прозорою. У той час, як йогурт за консистенцією – густий і має білий (рожевий, помаранчевий і т.д.) колір.

Також важливо відзначити, що на упаковці таких засобів, як "Крот", є напис, що це їдка речовина, яку не можна ковтати.

Схожий на йогурт? Сім'я Алібасова зібралася судитися через "Крота"

Сім'я Алібасова подасть в суд на виробника "Крот"

Сім'я Алібасова подасть в суд на виробника "Крот"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Барі Алібасов
Місце
РосіяМосква
Теги
шоу-бизнесНовини Росіїотруєннясуд
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