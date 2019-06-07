Схожий на йогурт? Сім'я Алібасова зібралася судитися через "Крота"

Сім'я відомого російського продюсера і музиканта Барі Алібасова збирається подати позов на виробника засобу для очищення труб "Кріт".
За даними Telegram-каналу Mash, підставою хочуть використовувати зовнішній вигляд, який нібито нагадує питний йогурт.
"Справою займеться дружина продюсера Лідія Федосєєва-Шукшина – оформить позов до ТОВ "АМС Медіа" – виробника фатального засобу. Родичі вважають, що саме з їхньої вини Алібасов отримав опіки шлунка, стравоходу і верхніх дихальних шляхів. У продюсера поганий зір, він був без очок, а на пляшці не було попереджувальних написів", – йдеться в повідомленні.
Різні види "Крот", який нібито схожі на йогурт
Уточнюється, що оточення Алібасова стверджує, що він любить йогурти. На їхню думку, він міг нібито переплутати напій з "Кротом".
Однак нагадаємо, що після госпіталізації ЗМІ поширили інформацію, що продюсер ковтнув засіб, що був на столі в склянці, переплутавши його з водою. Більш того, "Крот" має характерний хімічний запах, а рідиною є прозорою. У той час, як йогурт за консистенцією – густий і має білий (рожевий, помаранчевий і т.д.) колір.
Також важливо відзначити, що на упаковці таких засобів, як "Крот", є напис, що це їдка речовина, яку не можна ковтати.
Сім'я Алібасова подасть в суд на виробника "Крот"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для прочищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування та операції на шлунку.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського в Москві, проте пізніше її спростували.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
У ЗМІ з'явилося припущення, що Алібасов намагався покінчити життя самогубством, про що свідчить ряд факторів.
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