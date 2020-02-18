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18 лютого • оновлено в 09:03
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"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото

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Російська актриса Христина Асмус опинилася в центрі уваги через новий знімок, на якому продемонструвала занадто худі ноги.

Відповідна фотографія з'явилася на сторінці знаменитості в Instagram.

Христина Асмус

Христина Асмус

Instagram @asmuskristina

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"Памела Андерсон відпочиває!" Асмус блиснула формами в сексуальному купальнику. Фото

Так, на фото Христина позує в короткій білій спідниці, демонструючи свої ноги.

Побачивши фото, шанувальники Асмус відразу звернули увагу на худу фігуру зірки. Підписники засипали актрису тривожними коментарями, заявивши, що Христині потрібно потовстішати.

"Схоже вже на анорексію", "У тебе нездоровий вигляд", "Жахливе фото, дуже худа", "Тобі б потовстішати", "Мені здається, чи ви непристойно схудли?", "Ноги дуже худі", "Вдома не годують? ", – писали користувачі.

"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото
"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через серію дивних знімків.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Крістіна Асмус
Місце
Росія
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