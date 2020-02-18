"Схоже на анорексію": Асмус жахнула мережу занадто худими ногами. Фото

Російська актриса Христина Асмус опинилася в центрі уваги через новий знімок, на якому продемонструвала занадто худі ноги.

Відповідна фотографія з'явилася на сторінці знаменитості в Instagram.

Христина Асмус Instagram @asmuskristina

Так, на фото Христина позує в короткій білій спідниці, демонструючи свої ноги.

Побачивши фото, шанувальники Асмус відразу звернули увагу на худу фігуру зірки. Підписники засипали актрису тривожними коментарями, заявивши, що Христині потрібно потовстішати.

"Схоже вже на анорексію", "У тебе нездоровий вигляд", "Жахливе фото, дуже худа", "Тобі б потовстішати", "Мені здається, чи ви непристойно схудли?", "Ноги дуже худі", "Вдома не годують? ", – писали користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Христина Асмус нарвалася на критику в мережі через серію дивних знімків.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.