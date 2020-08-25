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Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,8 т.
Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту 'Корні'. Відео

Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні".

Російський шоумен і продюсер, ексучасник гурту "Ленінград" Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні" Олексієм Кабановим.

Відповідний відеозапис був опублікований на Youtube-каналі шоумена. На кадрах видно, як Барецький і Кабанов накинулися один на одного з кулаками в одному з нічних закладів в Підмосков'ї. Згодом учасників бійки розняв невідомий чоловік (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

До речі, що саме стало причиною конфлікту між музикантами – поки невідомо.

Стас Барецький побився з Олексієм Кабановим (скриншот із відео)

Стас Барецький побився з Олексієм Кабановим (скриншот із відео)

Деякі користувачі мережі назвали бійку постановчою: "Яка там бійка, жирдяй і корінь понтуються... Постанова", "Постановка. Або Кабанов слабак. Подивіться, удари несправжні. Гладить, а не б'є".

Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео

Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео

Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео

Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст гурту "Корні" Олексія Кабанова госпіталізували в Москві. Артист був змушений звернутися по допомогу до лікарів через проблеми з гортанню.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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