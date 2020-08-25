Російський шоумен і продюсер, ексучасник гурту "Ленінград" Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні" Олексієм Кабановим.

Відповідний відеозапис був опублікований на Youtube-каналі шоумена. На кадрах видно, як Барецький і Кабанов накинулися один на одного з кулаками в одному з нічних закладів в Підмосков'ї. Згодом учасників бійки розняв невідомий чоловік (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

До речі, що саме стало причиною конфлікту між музикантами – поки невідомо.

Стас Барецький побився з Олексієм Кабановим (скриншот із відео)

Деякі користувачі мережі назвали бійку постановчою: "Яка там бійка, жирдяй і корінь понтуються... Постанова", "Постановка. Або Кабанов слабак. Подивіться, удари несправжні. Гладить, а не б'є".

Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео

Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст гурту "Корні" Олексія Кабанова госпіталізували в Москві. Артист був змушений звернутися по допомогу до лікарів через проблеми з гортанню.

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