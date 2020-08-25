Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні".
Російський шоумен і продюсер, ексучасник гурту "Ленінград" Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні" Олексієм Кабановим.
Відповідний відеозапис був опублікований на Youtube-каналі шоумена. На кадрах видно, як Барецький і Кабанов накинулися один на одного з кулаками в одному з нічних закладів в Підмосков'ї. Згодом учасників бійки розняв невідомий чоловік (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
До речі, що саме стало причиною конфлікту між музикантами – поки невідомо.
Стас Барецький побився з Олексієм Кабановим (скриншот із відео)
Деякі користувачі мережі назвали бійку постановчою: "Яка там бійка, жирдяй і корінь понтуються... Постанова", "Постановка. Або Кабанов слабак. Подивіться, удари несправжні. Гладить, а не б'є".
Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео
Шоумен Стас Барецький побився із солістом гурту "Корні". Відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше соліст гурту "Корні" Олексія Кабанова госпіталізували в Москві. Артист був змушений звернутися по допомогу до лікарів через проблеми з гортанню.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!