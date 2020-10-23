Шоу "Холостячка": в мережі з'явилося кумедне відео з Ксенією Мішиною на "першій вечірці"

Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала головною героїнею реаліті "Холостячка" поділилася з шанувальниками жартівливим відео про першу вечірку на проєкті. Прем'єра шоу відбудеться вже 23 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ.

Відповідний ролик зірка серіалу "Кріпосна" опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що він був зроблений у вигляді трейлера – нарізка різних кадрів з різних фільмів з найвідомішими чоловіками світу у поєднанні з кадрами з "Кріпосної". На відео Ксенія нібито вибирає між голлівудськими красенями (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ну все, відкриваємо всі карти! Дивіться, перша вечірка "Холостячки" без цензури. Дівчата, цінуйте себе, любіть, пам'ятайте, все починається з вашого ставлення до себе", – прокоментувала публікацію актриса.

Шанувальникам актриси ролик дуже сподобався. Багато зазначили, що такий "анонс" дуже привертає увагу.

"Ксенія, це шедевр! Вже дуже довгий час чекаю прем'єру", "Вау, круто зробили", "У мене аж сльози потекли", "Нарізка – просто вогонь. Дуже сподіваюся, що Ксенія знайде на проєкті того єдиного", "Ксенія, з вашим почуттям гумору, це буде точно круто! Хлопцям, думаю, буде нелегко там", "Просто шедевр", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту "Холостячка". На них актриса позувала в білому банному халаті та кімнатних тапочках.