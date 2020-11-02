Нещодавно на телеканалі СТБ стартувало шоу "Холостячка" - довгоочікуваний формат відомого "Холостяка". Тепер вибирає жінка! Як це було в усі часи і у більшості народів. Запрошую вас разом поісследовать проект з психологічної точки зору.

Холостячка Ксенія – справжнє натхнення для телеглядачок: впевнена, реалізована, сильна жінка. Приклад того, що і без чоловіка можна досягати успіху, ростити дитину, жити насиченим життям. А відносини потрібні не для того, щоб знайти щастя, а щоб стати ЩЕ щасливішим. Чоловік же – не інструмент, за допомогою якого можна "підняти дитину", "звести кінці з кінцями", "надіти кільце на палець", а партнер для душі і серця.

Учасники шоу – чоловіки різного віку, професій, а головне – психологічних типів. Виходячи з цього кожен шукає свій шлях до серця Холостячки. Хтось запрошує її поплавати в басейні. Хтось готує для неї романтичну вечерю. Хтось влаштовує справжній екстрим з банджи-джампінгу і мотоциклами. Кого ж вибере красуня? Залишається тільки гадати! Поки можна простежити тенденцію, за якою дівчина не благоволить до проявів інфантилізму і пасивності. А ось рішучі вчинки їй, схоже, до душі.

Правда, деякі з рішучістю перегинають. Так, один з учасників, Назар, буквально вкрав Ксенію на шляху на побачення до іншого претендента, Сергія. Мовляв, в любові і на війні всі засоби хороші. Може, воно й так. Але ось тільки розсьорбувати все в підсумку довелося самій Ксюші. Пояснюватися перед ведучим, іншими учасниками і, власне, Сергієм. Який резонно зауважив, що коли Холостячка дізналася про авантюру Назара, то все одно дала йому троянду.

Якби мене попросили назвати один з ознак нездорових відносин, то я сказала б: тенденція до створення проблем. Відносини – це можливість зробити життя ще краще, а не ускладнити її. Удвічі дивно, коли проблеми своєї жінці створює чоловік, якому слід було б навпаки їх вирішувати. Подивимося, як проявить себе Назар в майбутньому, адже не дивлячись на свій вчинок, він продовжив участь в проекті.

А кому з учасників симпатизуєте ви? Чому?