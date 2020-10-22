Шоу "Холостячка": розсекречено перші імена зірок-учасників

У п'ятницю, 23 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра шоу "Холостячка", головною героїнею якого стала актриса Ксенія Мішина. За серце артистки боротимуться 15 найдостойніших чоловіків країни, зокрема – зіркові учасники.

Так, одним із претендентів на серце Холостячки став 28-річний радіоведучий "Русского Радио Україна", учасник "Ліги сміху" та інших телевізійних проєктів Андрій Рибак. У актриси та коміка було спілкування в соцмережах до реаліті, але воно настільки не задалося, що Мішина навіть заблокувала чоловіка в Instagram, повідомляється на сайті СТБ.

"Я йду в цей проєкт боротися за дівчину. Конкуренція мене абсолютно не лякає. Є невелике дивне хвилювання, але перед важливими заходами воно завжди присутнє", – прокоментував Рибак.

Андрій Рибак stb.ua

Другим учасником шоу "Холостячка" став 33-річний автор та сценарист студії "Квартал 95", учасник "Ліги сміху" Олександр Еллерт.

"Коли я дізнався, що Холостячкою стала Ксенія Мішина – симпатична, кайфова, цікава, пішов нестандартним шляхом і записав жартівливі сторіз. Так ми познайомилися заочно. На проєкт я прийшов поборотися за серце першої української Холостячки. Була Ксенія Мішина, а стане Ксенія Сашина", – заявив Олександр.

Олександр Еллерт побореться за серце Ксенії Мішиної в шоу "Холостячка" stb.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мішина поділилася першими фото зі зйомок проєкту "Холостячка". На них актриса позувала в білому банному халаті та кімнатних тапках.