Шоу "Холостячка" на СТБ: хто покинув проєкт в 7 випуску

За підсумками сьомого випуску реаліті "Холостячка", за серце головної героїні шоу – актриси Ксенії Мішиної – боролися четверо чоловіків. За підсумками ефіру, реаліті покинув Євген Ковтуненко.

У проєкті залишилося троє учасників: Андрій Рибак, Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, в сьомому випуску всі учасники реаліті "Холостячка" показували головній героїні своє житло. Ксенія побувала в їхніх квартирах і познайомилася ближче зі способом життя кожного чоловіка.

Під час побачення з Ковтуненком, вони обговорили плани на майбутнє. Євген зазначив, що планує в подальшому не тільки будувати сім'ю, а й розвивати кар'єру. Крім юридичної та ресторанної діяльності, він націлений підкорювати політику. Цей момент і збентежив Ксенію Мішину.

Захначимо, що нещодавно в мережі з'явилися фото, на яких Мішину завіксували в обіймах учасника Євгена Ковтуненка. Кадр був зроблений вже після знімань проєкту і спровокував чутки про те, що нібито саме його Ксенія обрала в фіналі. Артистка пояснила інцидент в одному зі своїх інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в сьомому випуску "Холостячки" Ксенія Мішина сказала, що Олексій Тригубенко є її фаворитом і "№1 в її топ-листі". Чоловік продовжить боротися за серце актриси.